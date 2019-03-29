Минфин внесет в Думу законопроекты «инвестиционного кодекса» до мая

Минфин вынес на рассмотрение правительства пакет законопроектов о защите и поощрении капиталовложений и инвестиционной деятельности в России, в Госдуму их поручено внести до конца апреля. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Законопроекты внесены Минфином в правительство и дорабатываются на площадке Белого Дома. Нам также поручено внести их в Госдуму до конца апреля», — отметил Силуанов. По словам министра, парламент сможет рассмотреть их в ходе весенней сессии. Силуанов добавил, что поручение разработать «инвестиционный кодекс» Минфину дал председатель правительства.

Ранее 29 марта вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что кабмин разрабатывает законопроект, в соответствии с которым любые законы, грозящие издержками для бизнеса, будут вступать в силу только после завершения переходного периода. По его словам, этот период будет составлять два-три года. Козак также отметил, что законопроект установит минимальные сроки переходных периодов для разных видов регулирования — налогового, технического и административного.