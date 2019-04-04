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Discovery $43 (+53,19%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
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Российская ракета «Союз-СТ-Б» стартовала с космодрома Куру с опозданием

Российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с четырьмя спутниками O3b стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Запуск, который транслировался компанией Arianespace, произошел с опозданием на 33 минуты.

Задержка произошла из-за поломки европейской наземной станции слежения «Бретань-1».

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Как сообщили в Arianespace, обслуживающей запуски с этого космодрома, российская ракета должна вывести на орбиту четыре коммуникационных спутника 03b. Они принадлежат люксембургскому оператору SES и должны пополнить европейскую среднеорбитальную систему связи, которая обеспечивает стабильный доступ в интернет для граждан 50 различных стран.

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«Первые 16 космических спутников O3b были успешно выведены на орбиту четырьмя кораблями «Союз», запущенными из Гвианского космического центра в 2013, 2014 и 2018 годах», — отметили в Arianespace.

10 марта в США отложили запуск ракеты-носителя Delta IV с американским военным спутником системы Wideband Global SATCOM. Это произошло с целью «выявления неисправностей и устранения некоторых нештатных показателей», сообщила компания United Launch Alliance, отвечающая за запуск. При этом она указала, что состояние ракеты-носителя и аппарата было стабильное, а все бортовые системы работали штатно.

Теги: ракета-носитель, запуск ракеты, космодром Куру
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