Российская ракета «Союз-СТ-Б» стартовала с космодрома Куру с опозданием

Российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с четырьмя спутниками O3b стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Запуск, который транслировался компанией Arianespace, произошел с опозданием на 33 минуты.
Задержка произошла из-за поломки европейской наземной станции слежения «Бретань-1».
Как сообщили в Arianespace, обслуживающей запуски с этого космодрома, российская ракета должна вывести на орбиту четыре коммуникационных спутника 03b. Они принадлежат люксембургскому оператору SES и должны пополнить европейскую среднеорбитальную систему связи, которая обеспечивает стабильный доступ в интернет для граждан 50 различных стран.