Российская ракета «Союз-СТ-Б» стартовала с космодрома Куру с опозданием

«Первые 16 космических спутников O3b были успешно выведены на орбиту четырьмя кораблями «Союз», запущенными из Гвианского космического центра в 2013, 2014 и 2018 годах», — отметили в Arianespace.

10 марта в США отложили запуск ракеты-носителя Delta IV с американским военным спутником системы Wideband Global SATCOM. Это произошло с целью «выявления неисправностей и устранения некоторых нештатных показателей», сообщила компания United Launch Alliance, отвечающая за запуск. При этом она указала, что состояние ракеты-носителя и аппарата было стабильное, а все бортовые системы работали штатно.