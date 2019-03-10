В США отложили запуск ракеты-носителя с военным спутником

Запуск ракеты-носителя Delta IV с американским военным спутником системы Wideband Global SATCOM отложен до 15 марта. Об этом сообщается на сайте компании United Launch Alliance.

Изначально запуск спутника WGS-10 для ВВС США был запланирован на 13 марта. Согласно сообщению, его отложили с целью «выявления неисправностей и устранения некоторых нештатных показателей». Компания указала, что состояние ракеты-носителя и аппарата стабильное, все бортовые системы работают штатно.

Отмечается, что готовящийся запуск будет 39-м для Delta IV с момента ее первого запуска в 2002 году. Ракета обслуживает космические программы ВВС США и ​Национального управления военно-космической разведки. Спутники Wideband Global SATCOM обеспечивают связью американские войска, корабли, дроны и руководство страны.

Предыдущий спутник военной связи WGS-9 был запущен с мыса Канаверал во Флориде в марте 2017 года.