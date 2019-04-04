Запуск ракеты «Союз» с космодрома Куру отложили на полчаса

Запуск ракеты «Союз» с космодрома Куру отложили на полчаса

В «Роскосмосе» сообщили, что запуск отложен из-за проверок наземного оборудования

Стартовый стол космодрома Куру во Французской Гвиане (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Запуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с четырьмя спутниками связи O3b с космодрома Куру, который расположен во Французской Гвиане, отложен на 33 минуты для проведения дополнительных проверок наземного оборудования. Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.

Запуск ракеты планировался на 19:30 по московскому времени. «Пуск перенесен на 33 минуты вперед. Теперь он запланирован в 20:03 мск», — сообщили в госкорпорации.

В «Роскосмосе» не уточнили, связанна ли проверка с поломкой оборудования. Также в компании не рассказали, какое именно оборудование проверяют специалисты.

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