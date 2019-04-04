Минтранс исключил проверку цен на безбагажные тарифы в авиакомпаниях

Министерство транспорта не будет проводить проверку изменения ценовой политики ряда авиакомпаний в связи с внедрением безбагажного тарифа. Об этом сообщил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих, передает корреспондент РБК.

«Мы их поддерживаем [безбагажные тарифы]. Сегодня поток тех пассажиров, которые хотели бы путешествовать без багажа и платить меньше за билет, возрастает. Люди готовы путешествовать налегке, увеличивается бизнес-активность людей, летающих в командировки, а для них [обязательная плата за багаж] — обременение», — сказал Дитрих. По словам министра, ведомство не видит причин для проведения дополнительных проверок.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов попросил Дитриха провести проверку обоснованности изменения ценовой политики авиаперевозчиков в связи с безбагажными тарифами. «На мой адрес поступает множество обращений, в которых люди выражают подозрения о том, что введение нового типа «безбагажного» билета — обыкновенная маскировка политики повышения цен», — сказал Милонов.

2 апреля группа «Аэрофлот» ввела ​безбагажные тарифы на направлениях в Германию и Италию для пассажиров, путешествующих только с ручной кладью. Представитель компании утверждал, что введение таких тарифов позволит снизить цены на билеты экономкласса до 30%. В конце марта при этом стало известно, что «Аэрофлот» при введении нового безбагажного тарифа «Лайт» отменит самый дешевый вариант покупки полных билетов — с багажом (тариф «Бюджет»). Эти билеты были на 12–30% дешевле других категорий, включающих перевозку багажа.

Тарифы без багажа у других российских авиакомпаний появились еще в декабре 2015 года. Одной из первых их ввела S7, через несколько недель тариф ввели «Уральские авиалинии», а в марте 2016 года — Utair.