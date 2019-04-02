«Аэрофлот» назвал тарифы на провоз багажа при покупке безбагажного билета

Стоимость перевозки одного чемодана при покупке билета по безбагажному тарифу составит как минимум 2 тыс. руб. При оплате в аэропорту заплатить придется больше

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Минимальная стоимость перевозки регистрируемого багажа для пассажиров «Аэрофлота», купивших билеты по безбагажным тарифам «Лайт» составит 2 тыс. руб. за место, следует из информации, опубликованной на сайте компании. Такую сумму придется заплатить за провоз каждого чемодана весом до 23 кг при перелете внутри России при условии предварительной оплаты на сайте «Аэрофлота», фоисах продаж авиакомпании или в мобильном приложении не позднее, чем за 24 часа до отправления рейса.

Если заплатить пассажир решит только в аэропорту, то перевозка каждого места багажа обойдется уже в 2,5 тыс. руб.

Стоимость перевозки одного места багажа при полетах за границу составляет, как минимум, €40, а при оплате в аэропорту €50 (2940 руб. и 3675 руб. соответственно).

Названные тарифы действуют только для первых двух чемоданов каждого пассажира, за третий, четвертый и так далее придется платить уже минимум по 6 тыс. руб. (при предварительной оплате на внутрироссийских рейсах).

О введении с 2 апреля ​безбагажных тарифов «Аэрофлот» объявил 19 марта. Представитель «Аэрофлота» тогда сообщил РБК, что эта мера позволит снизить минимальные тарифы на 30%.