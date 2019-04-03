Глава НАТО поставил в один ряд Гитлера, Сталина и ИГ

Чтобы противостоять таким угрозам, необходимы деньги на оборону, заявил Йенс Столтенберг. Гитлера, по его словам, нельзя было остановить мирными протестами, Сталина — невозможно сдержать словами, а ИГ — победить при помощи диалога

Йенс Столтенберг (Фото: Francisco Seco / AP)

Глава НАТО Йенс Столтенберг выступил в Конгрессе перед американскими законодателями. Приводя в ходе своей речи аргументы в пользу увеличения расходов на оборону, он поставил в один ряд Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина и запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ), передают издания The Hill и Aftenposten.

НАТО, как указал чиновник, «должна быть справедливым альянсом». «В идеальном мире нам не нужно было бы тратить деньги на оборону, но мы не живем в идеальном мире», — добавил он. «Гитлера нельзя было остановить мирными протестами. Сталина нельзя было сдержать словами. А ИГ не могло быть побеждено при помощи диалога», — заметил Столтенберг.

Сегодня одной из непосредственных проблем, стоящих перед НАТО, он назвал грядущий разрыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Россию в связи с этим глава альянса предупредил, что «время истекает». Москву Столтенберг призвал вернуться к соблюдению этого документа до того, как Соединенные Штаты от него окончательно откажутся.

«Мы не будем зеркально отвечать на то, что делает Россия. НАТО не собирается развертывать ядерные ракеты наземного базирования в Европе», — заявил чиновник, заверив однако, что, несмотря на это, блок «всегда будет предпринимать необходимые шаги для обеспечения надежного и эффективного сдерживания».