Вдова Данелии назвала дату прощания с режиссером

Прощание с режиссером и сценаристом Георгием Данелией пройдет во вторник, 9 апреля, в Доме кино в Москве. Об этом РБК сообщила вдова режиссера Галина Юркова-Данелия.

«Мы предполагаем, что прощание с Георгием Николаевичем пройдет во вторник, 9 апреля, в Доме кино», — сказала она.

По ее словам, также решается вопрос по поводу захоронения Данелии на Новодевичьем кладбище.

Данелия скончался на 89-м году жизни 4 апреля. Супруга режиссера заявила, что он умер в результате остановки сердца. С февраля он находился в больнице, куда попал с воспалением легких. Позднее он был помещен в реанимацию и введен в искусственную кому для стабилизации дыхания.