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Вдова Данелии назвала дату прощания с режиссером

Прощание с режиссером и сценаристом Георгием Данелией пройдет во вторник, 9 апреля, в Доме кино в Москве. Об этом РБК сообщила вдова режиссера Галина Юркова-Данелия.

«Мы предполагаем, что прощание с Георгием Николаевичем пройдет во вторник, 9 апреля, в Доме кино», — сказала она.

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По ее словам, также решается вопрос по поводу захоронения Данелии на Новодевичьем кладбище.

Данелия скончался на 89-м году жизни 4 апреля. Супруга режиссера заявила, что он умер в результате остановки сердца. С февраля он находился в больнице, куда попал с воспалением легких. Позднее он был помещен в реанимацию и введен в искусственную кому для стабилизации дыхания.

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Данелия срежиссировал несколько известных советских фильмов, в частности, «Кин-дза-дза!», «Я шагаю по Москве», «Осенний марафон», «Мимино» и «Афоня». Также он совместно с Викторией Токаревой и Александром Серым написал сценарий к фильму «Джентльмены удачи».

Теги: Георгий Данелия, прощание, вдова, новости РБК
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