Вдова Данелии назвала предпочтительное место похорон режиссера

В разговоре с РБК вдова Георгия Данелии Галина Юркова-Данелия заявила, что хотела бы, чтобы режиссера похоронили на Новодевичьем кладбище, но пока что окончательного решения по данному вопросу нет.

«Мы пока говорим о Новодевичьем кладбище, но пока ничего конкретно не знаем. Он умер час назад, никакой конкретики еще, конечно, нет», — заявила она.

Георгий Данелия скончался 4 апреля в возрасте 88 лет. В конце февраля его госпитализировали из-за воспаления легких. Позднее режиссера ввели в искусственную кому. 1 апреля его близкие сообщали, что он был выведен из этого состояния и начал дышать самостоятельно.