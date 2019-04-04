Власти Москвы назвали дату и место похорон Алексея Булдакова

Народного артиста России Алексея Булдакова, который накануне скончался в Улан-Баторе, похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 8 апреля. Об этом РБК заявил источник в департаменте торговли и услуг Москвы. Эту же информацию «РИА Новости» сообщил представитель этого департамента.

«Похороны Алексей Булдакова состоятся 8 апреля на Троекуровском кладбище», — сказал собеседник РБК.

Алексей Булдаков, получивший наибольшую известность по роли в фильме «Особенности национальной охоты» и его продолжениях, умер в Улан-Баторе во время туристической поездки, у него оторвался тромб.

В Монголию 68-летний актер приехал на день рождения друга. В российском посольстве сообщили РБК, что причиной смерти актера стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Церемония прощания с Булдаковым пройдет 7 апреля в Доме кино в Москве.