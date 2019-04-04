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Мособлизбирком прекратил полномочия председателей четырех ТИК

Избирательная комиссия Московской области прекратила полномочия председателей территориальных избирательных комиссий (ТИК) Жуковского, Лотошино, городского округа Рошаль и второго ТИК Балашихи. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.

Как рассказали в пресс-службе, в течение прошлого и этого года в избирком поступали обращения наблюдателей и общественников о возможных нарушениях, рабочая группа провела проверку.

«Сегодня на очередном заседании Мособлизбирком принял решение о прекращении полномочий председателей ТИК в Жуковском, ТИК №2 в Балашихе, Лотошино и Рошале», — говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что члены комиссии единогласно поддержали прекращение полномочий этих председателей.

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«Уже были отставки — это плановая работа, по четырем ТИК созрело решение, и работа продолжается», — подчеркнули в пресс-службе.

Летом 2018 года в отставку ушли главы избирательных комиссий Кемеровской области Юрий Емельянов и Санкт-Петербурга Виктор Панкевич. Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о «системных пороках» петербургской избирательной системы, а также поручила проверить ее.

Теги: Мособлизбирком, избирательная комиссия, Подмосковье, отставка
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