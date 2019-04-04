Мособлизбирком прекратил полномочия председателей четырех ТИК

Избирательная комиссия Московской области прекратила полномочия председателей территориальных избирательных комиссий (ТИК) Жуковского, Лотошино, городского округа Рошаль и второго ТИК Балашихи. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.

Как рассказали в пресс-службе, в течение прошлого и этого года в избирком поступали обращения наблюдателей и общественников о возможных нарушениях, рабочая группа провела проверку.

«Сегодня на очередном заседании Мособлизбирком принял решение о прекращении полномочий председателей ТИК в Жуковском, ТИК №2 в Балашихе, Лотошино и Рошале», — говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что члены комиссии единогласно поддержали прекращение полномочий этих председателей.

«Уже были отставки — это плановая работа, по четырем ТИК созрело решение, и работа продолжается», — подчеркнули в пресс-службе.