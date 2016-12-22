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Чиновник из администрации Воробьева возглавит Мособлизбирком
Политика, 18:01
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Чиновник из администрации Воробьева возглавит Мособлизбирком
Членом Мособлизбиркома, а затем и его главой станет замруководителя администрации подмосковного губернатора Илья Березкин. Он займет место Эльмиры Хаймурзиной, недавно назначенной врио главы Красногорска
Илья Березкин (Фото: ivoblduma.ru)

В среду, 14 ноября, Центризбирком назначит заместителя главы подмосковной администрации Илью Березкина членом Мособлизбиркома с правом решающего голоса. После этого он будет избран главой избиркома, рассказали РБК два источника, близких к ЦИК, и подтвердил близкий к Мособлизбиркому собеседник.

«Завтра Березкина наделят правом решающего голоса, а через некоторое время Мособлизбирком на своем заседании изберет его председателем», — уточнил близкий к ЦИК собеседник.

Таким образом, Березкин займет место Эльмиры Хаймурзиной. Как и сообщали источники РБК, она была назначена врио главы городского округа Красногорск вместо Радия Хабирова, возглавившего Башкирию.

Главой Мособлизбиркома Хаймурзина была недолго: ее назначили на этот пост в конце мая. Назначение собеседники РБК объясняли необходимостью «выстраивать взаимоотношения [избиркома] с публичным пространством» и курировать работу ТИК в новых городских округах (в области продолжается реформа по слиянию городских и сельских поселений в городские округа).

В приемной Березкина не ответили на звонки РБК.

Авторы: Евгения Кузнецова, Наталья Галимова.
Теги: Мособлизбирком , Подмосковье
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