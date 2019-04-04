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BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Delta Air Lines $70 (+22,74%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Discovery $43 (+53,19%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
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Общество ,  
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Правительство выделит ₽5,3 млрд на повышение зарплат научным сотрудникам

Правительство направит почти 5,3 млрд руб. на повышение зарплат научных сотрудников. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина.

«Мы дополнительно направляем почти 5,3 млрд руб. на повышение зарплат научным сотрудникам», — сказал Медведев. По его словам, еще 6 млрд руб. пойдут на мероприятия в рамках Национальной технологической инициативы, в том числе проведение технологических конкурсов и поддержку инфраструктурных центров, 3,7 млрд руб. — на завершение реконструкции 19 образовательных и научных организаций.

Общество
Глава РАН назвал несправедливой разницу доходов ученых в разных регионах

В апреле прошлого года стало известно, что средняя зарплата научных сотрудников в целом по России на начало 2018 года достигла 96 тыс. руб. По сравнению с показателем за январь вознаграждение ученых выросло на 10%, при этом зарплаты всех остальных «указных» категорий остались практически на уровне января. Согласно майским указам президента от 2012 года, средние зарплаты научных сотрудников, врачей и преподавателей вузов должны составлять 200% от средней зарплаты в регионе.

Теги: Правительство, наука, деньги
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