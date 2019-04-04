Правительство выделит ₽5,3 млрд на повышение зарплат научным сотрудникам

Правительство направит почти 5,3 млрд руб. на повышение зарплат научных сотрудников. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина.

«Мы дополнительно направляем почти 5,3 млрд руб. на повышение зарплат научным сотрудникам», — сказал Медведев. По его словам, еще 6 млрд руб. пойдут на мероприятия в рамках Национальной технологической инициативы, в том числе проведение технологических конкурсов и поддержку инфраструктурных центров, 3,7 млрд руб. — на завершение реконструкции 19 образовательных и научных организаций.

В апреле прошлого года стало известно, что средняя зарплата научных сотрудников в целом по России на начало 2018 года достигла 96 тыс. руб. По сравнению с показателем за январь вознаграждение ученых выросло на 10%, при этом зарплаты всех остальных «указных» категорий остались практически на уровне января. Согласно майским указам президента от 2012 года, средние зарплаты научных сотрудников, врачей и преподавателей вузов должны составлять 200% от средней зарплаты в регионе.