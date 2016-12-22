Зарплаты российских ученых впервые достигли почти 100 тыс. руб.

Российские ученые в начале года получили зарплату почти 100 тыс. руб. в среднем по стране, сообщил Росстат. Это повышение — результат «предвыборной подачки», сказал эксперт, выплачивать такие зарплаты ежемесячно ресурсов нет

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Средняя зарплата научных сотрудников в целом по России на начало 2018 года (январь—февраль) достигла 96 тыс. руб., следует из последних данных Росстата о зарплатах бюджетников, подпадающих под действие майских указов президента. По сравнению с показателем за январь вознаграждение ученых выросло на 10%, тогда как зарплаты всех остальных «указных» категорий остались практически на уровне января.

Согласно указам президента от 2012 года, средние зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников к 2018 году должны составлять 200% от средней зарплаты в регионе (соответственно, по всей стране это тоже должно быть как минимум вдвое больше средней оплаты труда). Несмотря на одинаковый целевой ориентир, зарплаты врачей и вузовских преподавателей (73,2 тыс. и 78,9 тыс. соответственно) существенно отстали от выплат научным сотрудникам.

Среднемесячная зарплата россиян, по данным Росстата за январь—февраль, составила 39,4 тыс. руб. РБК направил запрос в Минобрнауки с просьбой объяснить повышение зарплат ученых опережающими темпами.

Сильнее всего в абсолютном выражении зарплаты научных сотрудников выросли в Москве (со 115 тыс. до 130 тыс. руб.) и в Санкт-Петербурге (с 76 тыс. до 96 тыс. руб.). Также существенный рост зафиксирован в Московской области (с 80 тыс. до 85 тыс. руб.), Ленинградской (с 35 тыс. до 49 тыс. руб.), Астраханской (с 45 тыс. до 52 тыс. руб.), в Карачаево-Черкесии (с 43 тыс. до 56 тыс. руб.), Магаданской области (со 138 тыс. до 150 тыс. руб.).

Из аутсайдеров в лидеры

Научные сотрудники не всегда были лидерами среди «указных» категорий бюджетников. Средние зарплаты ученых еще в январе-сентябре 2017 года были равны 49,2 тыс. руб. и отставали от средних показателей по врачам (53,1 тыс. руб.) и преподавателям вузов (57,3 тыс. руб.). Численность научных сотрудников с 2013 года сократилась на треть — со 107,6 тыс. до 71,5 тыс. человек, показывают данные Росстата.

У научных сотрудников в отличие от врачей и преподавателей вузов практически нет возможности получения теневых доходов, указал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. «В фундаментальных исследованиях никаких левых доходов быть не может, потому что это исключительно бюджетное финансирование. Человек, который работает в науке, заработать на стороне не может, за исключением случаев, когда водитель такси оказывается главным научным сотрудником Института экономики РАН», — сказал Сафонов (по его словам, ему известен такой случай).

Теневые доходы преподавателей вузов традиционно складывались из двух составляющих (репетиторство и взятки за сдачу экзамена или зачета), а врачи имеют возможность получать дополнительные доходы за счет оказания платных услуг пациентам, отметил эксперт.

Сокращение ставок

Зарплата научного сотрудника состоит из трех элементов — оклада, компенсирующих выплат (за вредность и переработку) и стимулирующих выплат, рассказал РБК научный сотрудник Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) ​Евгений​ Онищенко. Оклады отличаются в зависимости от института, но, как правило, они не очень большие — до 35 тыс. руб. в зависимости от научной степени и других заслуг. Они финансируются из денег на выполнение государственного задания, как и компенсирующие выплаты.

Стимулирующие выплаты имеют разные источники финансирования. Это могут быть как средства госзадания, так и деньги, заработанные самим институтом на выполнении заказов для промышленности, гранты и т.д., объясняет Онищенко. Стимулирующая часть выплачивается сотруднику за «показатели результативности научной деятельности». У каждого института свои критерии таких показателей, но, как правило, они зависят от публикаций в научных журналах, цитируемости, выступлений на конференциях, указывает он. Также они зависят от того, есть ли у сотрудника гранты и насколько он причастен к выполнению заказов, которые есть у института.

«В начале 2018 года институты получили дополнительные деньги от ФАНО на государственное задание. Эти деньги в том числ​е позволили увеличить зарплату сотрудникам за счет стимулирующих выплат», — указал Онищенко.

В июне руководство подведомственных ФАНО научно-исследовательских институтов предложило сотрудникам «массово переходить» на неполный рабочий день, писал РБК. Ставки сокращались фиктивно, подчеркнул Онищенко. По его словам, сотрудников с полной ставки переводили на половину или четверть при сохранении того же денежного вознаграждения, что позволяло формально резко повысить средний оклад сотрудников и выполнить майский указ по повышению зарплат.

«Предвыборная подачка»

В начале марта работники бюджетной сферы «указных» категорий рассказали РБК о значительном повышении зарплат начиная с декабря 2017 года. Зарплаты сотрудников нескольких больниц, вузов и научного института были значительно увеличены, а некоторые получили еще и дополнительные выплаты.

Так, зарплаты в Институте научной информации по общественным наукам (ИНИОН) подскочили с 25–30 тыс. до 80 тыс. руб., рассказывал РБК сотрудник этого учреждения. «Деньги все, которые были, кинули на зарплату, потому что указы надо выполнить», — утверждал собеседник РБК.

Резкое повышение зарплат научным сотрудникам связано исключительно с президентскими выборами, полагает директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон. По его словам, научные сотрудники Академии наук и университетов в январе и феврале получили дополнительные большие выплаты. «То, что это — предвыборная подачка, нет сомнений», — сказал РБК Гимпельсон. Он отметил, что в ближайшее время можно будет увидеть «резкий спад» зарплат, потому как в бюджете не заложены средства на поддержку достигнутого уровня оплаты труда (сверх 200% от средних зарплат в России).

По оценке Альфа-банка, уже с лета рост зарплат россиян, связанный с повышением зарплат бюджетников, исчерпает себя. «Мы считаем, что велика вероятность того, что с лета рост зарплат может существенно замедлиться, так как власти будут ограничивать рост расходов», — отметили экономисты.

По данным Росстата, зарплаты россиян в январе-феврале поднялись на 10,5% в реальном выражении, в номинальном — на 12,9%. По оценке ЦБ, повышение зарплаты бюджетников в рамках «майских указов» и индексация зарплат на 4% внесли около 3 п.п. в годовой темп прироста инфляции, следует из мартовского комментария Банка России по экономике (.pdf) В январе-феврале инфляция составила 2,2% в годовом выражении.