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Выборы на Украине ,  
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Вице-спикер Рады заявила о принуждении церквей молиться за Порошенко

Администрация президента Украины Петра Порошенко поручила церквям молиться за победу главы государства на выборах. Об этом заявила вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроид в эфире «Еспресо».

«Из администрации президента звонят в церкви и рассказывают, как правильно надо молиться, чтобы победил нынешний президент на выборах», — рассказала она. На вопрос, поступают ли звонки именно в учреждения Православной церкви Украины (ПЦУ) Сыроид ответила утвердительно.

Она добавила, что давление также оказывается на воинские части, поскольку многие военные проголосовали за актера Владимира Зеленского, и бюджетные учреждения.

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Как проголосовали украинцы: победители и явка в трех инфографиках

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По итогам голосования, лидером стал Владимир Зеленский с 30,24% голосов, Порошенко занял второе место с 15,95% и также прошел во второй тур.

После согласия Вселенского патриарха Варфоломея предоставbть томос об автокефалии на Украине образовалась новая Православная церковь Украины, которая не подчиняется РПЦ. Ее главой был избран митрополит Епифаний.

Теги: Петр Порошенко, Церковь
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