Вице-спикер Рады заявила о принуждении церквей молиться за Порошенко

Вице-спикер Рады заявила о принуждении церквей молиться за Порошенко

Администрация президента Украины Петра Порошенко поручила церквям молиться за победу главы государства на выборах. Об этом заявила вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроид в эфире «Еспресо».

«Из администрации президента звонят в церкви и рассказывают, как правильно надо молиться, чтобы победил нынешний президент на выборах», — рассказала она. На вопрос, поступают ли звонки именно в учреждения Православной церкви Украины (ПЦУ) Сыроид ответила утвердительно.

Она добавила, что давление также оказывается на воинские части, поскольку многие военные проголосовали за актера Владимира Зеленского, и бюджетные учреждения.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По итогам голосования, лидером стал Владимир Зеленский с 30,24% голосов, Порошенко занял второе место с 15,95% и также прошел во второй тур.