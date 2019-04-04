Керимов продал 3,84% акций «Полюса» за $390 млн

Polyus Gold International Limited сына сенатора от Дагестана Саида Керимова продала 3,84% «Полюса»за $390 млн в рамках SPO, говорится в сообщении компании.

Цена размещения составила $38 за GDR ($76 за акцию), компания продала 5,13 млн акций. Продающий акционер получит около $390 млн.

Накануне РБК писал, что Керимов решил продать на бирже 3,5% вторичных акций компании. Размещение прошло в рамках ускоренного сбора заявок (ABB) на Лондонской и Московской биржах. Организаторами размещения выступил синдикат банков: «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Sberbank CIB, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

«Полюс» вернулся на биржу после перерыва летом 2017 года. Тогда компания привлекла более $850 млн, размещение было проведено по цене $66,5 за акцию.