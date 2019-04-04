Водитель разбившейся в Подмосковье маршрутки перевозил людей нелегально

Ространснадзор после столкновения микроавтобуса с грузовиком проверит маршрут Тула — Москва, сообщается на сайте ведомства.

«Ространснадзором будет проведена проверка маршрута Тула — Москва с целью выявления нелегальных перевозчиков», — говорится в сообщении.

Установлено, что водитель микроавтобуса, попавшего в аварию, не имел документов на перевозку пассажиров. Он дублировал маршрут легального перевозчика.

ДТП произошло утром 4 апреля в районе поселка Вельяминово в Подмосковье. В результате погибли шесть человек, двое, включая ребенка, пострадали. В МЧС заявили, что были нарушены правила дорожного движения, микроавтобус врезался в стоявший на обочине грузовик.