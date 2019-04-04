Тело актера Булдакова отправили из Монголии в Россию

Тело российского актера, народного артиста России Алексея Булдакова, который умер в ночь на среду в Монголии, уже отправили в Россию. Об этом сообщает​ «РИА Новости» со ссылкой на российское посольство в Улан-Баторе.

Как отметили в дипмиссии, Булдаков находился в Монголии в туристических целях.

Алексей Булдаков умер в ночь на 3 апреля из-за оторвавшегося тромба в Улан-Баторе, куда он приехал отмечать день рождения друга. Актеру было 68 лет. В посольстве России РБК подтвердили, что причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Прощание с ним состоится 7 апреля в Доме кино в Москве.

Наибольшую известность Булдаков получил по роли генерала Иволгина в фильмах «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки» и их продолжениях.