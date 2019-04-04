Белый дом анонсировал встречу Трампа с вице-премьером Китая

Президент США Дональд Трамп в четверг, 4 апреля, проведет встречу с ​вице-премьером Китая. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Встреча запланирована на 16:30 по местному времени в Овальном кабинете.

В середине марта источники газеты South China Morning Post сообщали, что встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина может состояться в июне текущего года, так как стороны могут не успеть выйти на договоренности к апрелю. Изначально переговоры были запланированы на конец марта.

В феврале Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином для заключения торговой сделки, предполагалось, что она состоится на вилле президента в Мар-а-Лаго во Флориде. Как сообщала газета The Wall Street Journal, переговоры должны были состояться в конце марта. Вашингтон был готов снять ограничения с большинства китайских товаров, наложенные в середине прошлого года, а Пекин предлагал снизить тарифы на сельхозпродукцию, товары химической и автомобильной промышленности из США, введенные в ответ на действия американских властей.