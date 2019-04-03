Отец Хабиба Нурмагомедова ответил на заявление Макгрегора о жене бойца

Отец Хабиба Нурмагомедова ответил на заявление Макгрегора о жене бойца

Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца Хабиба Нурмагомедова, в разговоре с РБК отреагировал на заявление ирландца Конора Макгрегора о жене россиянина.

«Я ничего не хочу комментировать по этому поводу», — заявил Абдулманап Нурмагомедов.

Ранее на встрече со студентами РЭУ имени Плеханова российский боец назвал Макгрегора ревнивой женой, которая уходит, но постоянно возвращается. В ответ ирландец назвал жену Нурмагомедова «полотенцем», прикрепив к поcту фотографию со свадьбы дагестанца, где его супруга одета в традиционный мусульманский наряд. Позднее Макгрегор удалил пост.

26 марта Макгрегор объявил, что решил уйти из смешанных единоборств. Причины своего решения он не уточнил.



