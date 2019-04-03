Актер «Особенностей национальной охоты» назвал Булдакова хорошим другом

Актер, народный артист России Семен Стругачев, который играл вместе с Алексеем Булдаковым в «Особенностях национальной охоты», в разговоре с РБК назвал его хорошим другом.

«Это был прекрасный интеллигентный человек. Он был замечательный друг. Народ его любил, и он много делал для того, чтобы его любили. Мало кто может вот так, по-простому, общаться с разными людьми: от крестьян и рабочих до ученых-профессоров», — рассказал Стругачев. По его словам, Булдаков очень много знал и очень много читал. «Мы потеряли большого русского актера», — подчеркнул Стругачев.

Он также выразил сочувствие его жене Людмиле. «Я не знаю, как она это переживет. Она вся была в нем, жила только для него, а он для нее. Они в последнее время не расставались», — отметил Стругачев.

Булдаков умер в Монголии в возрасте 68 лет, у него оторвался тромб. Тело актера доставят в Россию в конце недели, прощание пройдет 7 апреля в Доме кино в Москве.