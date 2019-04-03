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Delta Air Lines $70 (+23,35%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
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Актер Вадим Андреев сообщил о последних проектах с Булдаковым

Актер Вадим Андреев рассказал РБК, что Алексей Булдаков был добрым и жизнерадостным человеком.

Андреев и Булдаков вместе играли спектакле «Три желания антиквара, или Дурь богатого козла».​ «Мы знакомы давно: снимались вместе. Последний год играли. 9 апреля должны были лететь в Кемерово играть. Это был очень добрый, теплый человек, веселый, жизнелюб», — сказал Андреев.

По его словам, Булдаков никогда не жаловался на что-либо, несмотря на сложные перелеты и переезды, всегда был приветлив и в хорошем настроении. Он добавил, что вместе с Булдаковым снимался в сериале «Москва. Три вокзала».

«Он не был — сейчас любят это мерзкое слово использовать — звездой. В наше время не было звезд, были актеры театра и кино. Он был актером — никакой звездности, никаких капризов, райдеров», — отметил Андреев.

Актер Михаил Ефремов назвал смерть Булдакова «очень печальной новостью».

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«Я охотник со странностями»: каким был Алексей Булдаков

Булдаков умер 3 апреля в возрасте 68 лет. Президент фестиваля театра и кино «Амурская осень» Сергей Новожилов рассказал, что актер умер в Монголии из-за оторвавшегося тромба. Тело Булдакова доставят в Россию до конца недели. Прощание с артистом пройдет 7 апреля в Доме кино в Москве.

Теги: актер, смерть
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