Актер Вадим Андреев сообщил о последних проектах с Булдаковым

Актер Вадим Андреев рассказал РБК, что Алексей Булдаков был добрым и жизнерадостным человеком.

Андреев и Булдаков вместе играли спектакле «Три желания антиквара, или Дурь богатого козла».​ «Мы знакомы давно: снимались вместе. Последний год играли. 9 апреля должны были лететь в Кемерово играть. Это был очень добрый, теплый человек, веселый, жизнелюб», — сказал Андреев.

По его словам, Булдаков никогда не жаловался на что-либо, несмотря на сложные перелеты и переезды, всегда был приветлив и в хорошем настроении. Он добавил, что вместе с Булдаковым снимался в сериале «Москва. Три вокзала».



«Он не был — сейчас любят это мерзкое слово использовать — звездой. В наше время не было звезд, были актеры театра и кино. Он был актером — никакой звездности, никаких капризов, райдеров», — отметил Андреев.

Актер Михаил Ефремов назвал смерть Булдакова «очень печальной новостью».