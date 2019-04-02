Гидрометцентр назвал сроки весеннего потепления в Москве

Теплая погода придет в столичный регион во второй половине апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Настоящее весеннее тепло до 15 градусов выше нуля придет в Москву во второй половине апреля. А на этой неделе температура в Москве будет около нормы — примерно минус 1–3 градуса ночью и 6–8 градусов выше нуля днем», — рассказал он.

По его словам, со вторника до четверга будет солнечно, к пятнице же антициклон принесет в Москву небольшие осадки.

Как уточнил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, в выходные в Москве ожидается теплая погода до плюс 8 градусов.

«К первым апрельским выходным воздушная масса сменится на более теплую. Среднесуточная температура, которую мы ожидаем к выходным, составит 6–8 градусов», — заявил он, пояснив, что это на 5 градусов выше климатической нормы.