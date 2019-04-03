Синоптики назвали сроки схода снега в Москве

Снег в Москве и Подмосковье полностью сойдет к выходным, сообщают «Метеоновости».

Как отмечают синоптики, по состоянию на 3 апреля высота снега на метеостанциях в столице не превышает 1–2 см, и отмечается на Воробьевых горах и в Тушинской пойме. В ряде районов города высота снежного покрова не превышает 1 см.

В области, по данным синоптиков, снег лежит на станциях в Кашире и Новом Иерусалиме, как ожидается, он растает к вечеру 3 апреля.

Как ранее сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, настоящая весна в столице, когда температура повысится до плюс 13–15 градусов, начнется не раньше середины апреля.