Трамп допустил использование двух слоганов на выборах 2020 года

Действующий президент США Дональд Трамп готов использовать сразу два слогана на предстоящих выборах 2020 года. Об этом он заявил во время выступления перед сторонниками в вашингтонском Национальном строительном музее, сообщает пресс-служба Белого дома.

Рассуждая о будущем голосовании, Трамп напомнил об успехе своего предыдущего слогана «Make America Great Again» («Сделаем Америку снова великой») и добавил, что многие считают этот слоган самым успешным в истории политики. При этом президент отметил, что его команда разработала и новый слоган — «Keep America Great» («Сохраним Америку великой»).

«Мы обязаны скоро принять решение [о выборе слогана]», — заметил Трамп и попросил собравшихся людей с помощью аплодисментов показать, какой слоган им нравится больше. Пресс-служба сообщила, что результаты такого «голосования» были неясны, и президент в итоге признался, что ему нравятся оба слогана. «Чувствую, мы попробуем и будем использовать оба варианта», — заключил Трамп.

Президентские выборы пройдут в США в ноябре 2020 года, действующий глава Соединенных Штатов заявил о планах принять в них участие. Кандидат от Демократической партии на выборах 2016 года Хиллари Клинтон отказалась участвовать в новой президентской кампании.