Яровая предложила разработать закон о здоровом питании детей

Зампред Госдумы Ирина Яровая предложила создать закон о здоровом питании для детей, сообщается на сайте нижней палаты.
«Мы предлагаем концепцию законопроекта об основных гарантиях прав ребенка на качественное, безопасное и здоровое питание», — сказала она.
Яровая отметила, что разрабатываемый документ будет касаться не только питания и продуктов, но и прав ребенка. Она указала, что правовое регулирование должно формировать единые критерии и требования, обеспечивающие качество питания в целом на потребительском рынке и в системе организованного детского питания в учреждениях. В законопроекте предлагается предусмотреть единые методические рекомендации о формировании рациона в детских садах, школах и лагерях, в том числе диетического питания.