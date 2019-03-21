Яровая предложила разработать закон о здоровом питании детей

В январе Роспотребнадзор в проекте санитарно-эпидемиологических требований предложил запретить использовать при организации питания детей принесенные из дома продукты. В ведомстве пояснили РБК, что норму планируют уточнить, в частности разрешить приносить с собой продукты, не относящиеся к категории скоропортящихся (орехи, фрукты, сухофрукты). Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая социальную сферу, заявила, что ребенку можно давать с собой в школу нескоропортящиеся продукты. «Можно и бутербродик, и яблочко, и даже не яблочко», — сказала она. Минпросвещения также выразило мнение, что возможность приносить определенную еду в школу не может быть под вопросом по ряду причин, включая особенности и нужды каждого.