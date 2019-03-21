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Яровая предложила разработать закон о здоровом питании детей

Зампред Госдумы Ирина Яровая предложила создать закон о здоровом питании для детей, сообщается на сайте нижней палаты.

«Мы предлагаем концепцию законопроекта об основных гарантиях прав ребенка на качественное, безопасное и здоровое питание», — сказала она.

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Яровая отметила, что разрабатываемый документ будет касаться не только питания и продуктов, но и прав ребенка. Она указала, что правовое регулирование должно формировать единые критерии и требования, обеспечивающие качество питания в целом на потребительском рынке и в системе организованного детского питания в учреждениях. В законопроекте предлагается предусмотреть единые методические рекомендации о формировании рациона в детских садах, школах и лагерях, в том числе диетического питания.

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В январе Роспотребнадзор в проекте санитарно-эпидемиологических требований предложил запретить использовать при организации питания детей принесенные из дома продукты. В ведомстве пояснили РБК, что норму планируют уточнить, в частности разрешить приносить с собой продукты, не относящиеся к категории скоропортящихся (орехи, фрукты, сухофрукты). Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая социальную сферу, заявила, что ребенку можно давать с собой в школу нескоропортящиеся продукты. «Можно и бутербродик, и яблочко, и даже не яблочко», — сказала она. Минпросвещения также выразило мнение, что возможность приносить определенную еду в школу не может быть под вопросом по ряду причин, включая особенности и нужды каждого.

Теги: Госдума, здоровое питание, Дети
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