НАК опубликовал видео обыска в доме боевика в Самарской области

Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места проведения спецоперации в Самарской области, в результате которой был убит планировавший теракт боевик.

На кадрах показан обыск в доме в селе Екатериновка​. Сотрудники ФСБ нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы.

Видео: Национальный антитеррористический комитет

Ранее НАК сообщил о проведении спецоперации в ночь на 13 марта, в ходе которой был убит планировавший теракт мужчина. Правоохранительные органы предлагали ему сдаться, однако он открыл огонь и бросил боевую гранату.

По данным комитета, он был сторонником международных террористических организаций, а также регулярно связывался с боевиками, находящимися за рубежом. В НАК рассказали, что мужчина планировал совершить в России самоподрыв в месте массового скопления людей.