В новом офисе Минэкономразвития повесят портрет Улюкаева

В картинной галерее руководителей Министерства экономического развития разместят портрет бывшего главы ведомства Алексея Улюкаева, осужденного за взяточничество. Об этом «РИА Новости» рассказал министр экономики Максим Орешкин, пояснив, что это будет сделано после переезда Минэкономразвития в новый офис.

«У нас в старом здании была галерея со всеми министрами и руководителями Госплана за всю историю соответственно. Мы еще ее не перевезли. Нужно будет выбрать место, пока не выбрали», — рассказал Орешкин. «Портрет будет, потому что он [Алексей Улюкаев] занимал эту позицию. Вне зависимости от того, каких результатов тот или иной министр добился», — добавил он, отметив, что за каждым портретом в этой галерее есть «своя история, отрицательные и положительные стороны».

Минэкономразвития, Минпромторг и Минкомсвязи переезжают в новые офисы в «Москва-Сити». Это решение необходимо, чтобы повысить эффективность работы министерств и сократить расходы, говорил Орешкин. Он не исключал, что этому примеру последуют и другие ведомства.

В 2017 году бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был приговорен к восьми годам в колонии строгого режима и штрафу в 130 млн руб. за получение взятки в $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Сам Улюкаев говорил, что является жертвой провокации.