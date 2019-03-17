Орешкин объяснил необходимость переезда ведомств в «Москва-Сити»

Минэкономразвития, Минпромторг и Минкомсвязи переезжают в новые офисы в «Москва-Сити» для повышения эффективности работы и сокращения расходов, сказал министр. Если этот опыт будет позитивным, то примеру последуют другие ведомства

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Три министерства — Минэкономразвития (МЭР), Минпромторг и Минкомсвязи — переезжают в новые офисы на территории бизнес-центра «Москва-Сити» с целью повышения эффективности. Об этом заявил глава МЭР Максим Орешкин, сообщает пресс-служба правительства в Twitter.

«Можно одним словом сказать, что мы из старого неэффективного здания переезжаем в новое здание, сокращая площадь и повышая эффективность. Здесь главный вопрос — это вопрос повышения эффективности. Повышения эффективности работы и экономической эффективности», — отметил министр.

Он пояснил, что благодаря переезду улучшатся коммуникации между сотрудниками. Экономическая эффективность заключается, по его словам, в сокращении расходов, в объединении всех служб, которые обслуживают здание, экономия на IT-системе и прочее.

«И главное — теперь все наше ведомство собирается в одном здании, и вместе с нами другие ведомства, с которыми мы часто коммуницируем. То есть большая экономия по времени», — сказал он.

Процесс переезда трех министерств должен завершиться к концу марта — началу апреля. На их опыте будет отработана модель повышения эффективности работы ведомств с точки зрения использования пространства.