Полиция назвала имя подозреваемого в убийстве рэпера Nipsey Hussle

В Лос-Анджелесе по меньшей мере 19 человек пострадали в давке, которая возникла на мероприятии в память об убитом рэпере Nipsey Hussle, сообщает BBC.

Несколько сотен человек принесли свечи на парковку возле магазина, где был убит рэп-исполнитель Эрмиас Асгхедом, известный как Nipsey Hussle, чтобы почтить его память. Однако затем в толпе произошла драка, из-за чего люди стали разбегаться в разные стороны. Этот момент попал на видео, опубликованное затем в Twitter журналистом Кевином Такуми.

В результате 19 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Большинство людей пострадали из-за давки. Одного человека сбила машина, а еще один получил проникающую рану.

Эрмиас Асгхедом, 33-летний рэпер, родился и вырос Лос-Анджелесе. Его застрелили 31 марта, напротив принадлежащего ему магазину одежды. Стрелявший в рэпера скрылся с места преступления.