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Лента ₽242,05 (+5,42%) прогноз ВТБ Капитал к 22.03.20 Купить
Wells Fargo $54 (+11,43%) прогноз Deutsche Bank к 28.03.20 Купить
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Хуана Гуаидо лишили депутатской неприкосновенности

Национальное учредительное собрание Венесуэлы (Конституционная ассамблея), лояльная действующему президенту Николасу Мадуро, приняло решение снять депутатскую неприкосновенность с лидера оппозиции Хуана Гуаидо. Мера открывает возможность уголовного преследования оппозиционного лидера и является шагом к возможному его аресту, сообщает Reuters.

Решение учредительного собрания было необходимо Верховному суду, чтобы продолжить судебное разбирательства по делу Гуаидо, который до этого был защищен депутатским иммунитетом. «Это решение формально разрешает продолжение судебного процесса [над Гуаидо]», — заявил спикер Учредительного собрания Диосдадо Кабелло.

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Гуаидо отказался подчиниться запрету занимать госпосты в течение 15 лет

В минувший понедельник Верховный суд подтвердил свое же предыдущее решение, запрещающее Гуаидо покинуть страну. Этот приказ лидер венесуэльской оппозиции открыто нарушил в феврале, когда отправился в тур по латиноамериканским странам с целью поддержки его кампании по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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Гуаидо объявил операцию по захвату власти в Венесуэле

Ранее Генпрокуратура Венесуэлы начала расследование в отношении Гуаидо о возможной причастности к «случаями применения насилия» в январе. Однако ведомство не выносило постановления о его задержании и официально не предъявляла ему каких-либо обвинений.

Фотогалерея 
Протесты в Венесуэле после попытки госпереворота. Фоторепортаж

Хуан Гуаидо в январе провозгласил себя временным президентом Венесуэлы. Его признали США, несколько стран ЕС и многие латиноамериканские страны. Россия, Куба, Китай, Турция, Иран поддерживают действующего президента страны Николаса Мадуро.

Теги: Венесуэла, Хуан Гуаидо
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