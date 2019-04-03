Хуана Гуаидо лишили депутатской неприкосновенности

Национальное учредительное собрание Венесуэлы (Конституционная ассамблея), лояльная действующему президенту Николасу Мадуро, приняло решение снять депутатскую неприкосновенность с лидера оппозиции Хуана Гуаидо. Мера открывает возможность уголовного преследования оппозиционного лидера и является шагом к возможному его аресту, сообщает Reuters.

Решение учредительного собрания было необходимо Верховному суду, чтобы продолжить судебное разбирательства по делу Гуаидо, который до этого был защищен депутатским иммунитетом. «Это решение формально разрешает продолжение судебного процесса [над Гуаидо]», — заявил спикер Учредительного собрания Диосдадо Кабелло.

В минувший понедельник Верховный суд подтвердил свое же предыдущее решение, запрещающее Гуаидо покинуть страну. Этот приказ лидер венесуэльской оппозиции открыто нарушил в феврале, когда отправился в тур по латиноамериканским странам с целью поддержки его кампании по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро.