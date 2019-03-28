Гуаидо отказался подчиниться запрету занимать госпосты в течение 15 лет

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,94 0,11 EUR Бирж. 72,85 -0,05 Brent 67,26 -0,39% USD Нал. 65,72 64,44 EUR Нал. 73,80 72,56 USD ЦБ 64,80 0,21 EUR ЦБ 72,89 0,17 EUR/USD 1,1225 -0,0019 BTC/USD Бирж. 4 088,90 -13,70 IMOEX 2 492,40 0,20% RTSI 1 207,31 0,01% DJIA 25 719,57 0,37% Nasdaq 7 668,58 0,33%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Oracle $57 (+7,71%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
BRENT $73 (+8,53%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Ford $12 (+36,67%) прогноз Deutsche Bank к 25.02.20 Купить
Citigroup $80 (+31,23%) прогноз Credit Suisse к 14.03.20 Купить
Oracle $57 (+7,71%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
BRENT $73 (+8,53%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Ford $12 (+36,67%) прогноз Deutsche Bank к 25.02.20 Купить
Citigroup $80 (+31,23%) прогноз Credit Suisse к 14.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 64,8 (+0,21) Quote, 28 мар, 15:16
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 72,89 (+0,17) Quote, 28 мар, 15:16
Вступил в силу закон о упрощенном получении гражданства России Общество, 00:47 В России вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорблении власти Политика, 00:32 Порвавший картину Репина объяснил поступок неприятными ощущениями Общество, 00:16 «Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко Бизнес, 00:00 Гуаидо отказался подчиниться запрету занимать госпосты в течение 15 лет Политика, 28 мар, 23:40 Rammstein пригласили в бывший концлагерь Дахау из-за скандального клипа Общество, 28 мар, 23:25 Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе Политика, 28 мар, 23:25 Полный гид по уходу за зубами: самые важные вопросы РБК и Philips, 28 мар, 23:21 В Москве предложили дать право голоса жителям с временной регистрацией Политика, 28 мар, 23:13 В Сети опубликовали фото входящих в Черное море кораблей НАТО Политика, 28 мар, 23:07 Европарламент выступил за новые санкции против Венесуэлы Политика, 28 мар, 22:58 Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина Бизнес, 28 мар, 22:53 Власти Венесуэлы запретили Гуаидо занимать государственные должности Политика, 28 мар, 22:49 Reuters узнал о тотальном запрете США на нефтяные сделки с Венесуэлой Политика, 28 мар, 22:42
Госпереворот в Венесуэле ,  
0 
Гуаидо отказался подчиниться запрету занимать госпосты в течение 15 лет

Спикер нацассамблеи Хуана Гуаидо, объявивший себя временным президентом Венесуэлы, ​назвал незаконным решение венесуэльских властей запретить ему занимать государственные посты в течение 15 лет. Об этом сообщает местное издание El Nacional.

«Так называемого Генерального контрольного управления не существует, как не существует и должности его главы, ничего из этого не существует. Только законно избранная Национальная ассамблея является единственной властью, которая может назначить контролера», — сказал Гуаидо.

Ранее руководитель контрольного управления страны Элвис Аморос заявил, что лидеру оппозиции Хуану Гуаидо запрещено занимать государственные должности в течение ближайших 15 лет.

Гуаидо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы 23 января, выступив против признания результатов парламентских выборов в стране, состоявшихся в мае 2018 года. ЦИК страны отдала победу Мадуро с результатом 68% при явке 46%. Венесуэльская оппозиция результаты выборов признать отказалась, так же поступили США и некоторые другие страны.

Гуаидо признали президентом Венесуэлы США, а также ряд стран Европейского союза и большая часть государств Южной Америки. В поддержку Мадуро выступили Россия, Куба, Турция, Боливия, Китай, Никарагуа, Сальвадор и Иран.

30 января Верховный суд Венесуэлы запретил Гуаидо выезжать за границу. Помимо этого, были заморожены все его банковские счета. Объяснением такому решению стало расследование в отношении Гуаидо, которое инициировала генеральная прокуратура страны. Поводом стали акции протеста в стране и случаи применения насилия. В генпрокуратуре подозревают Гуаидо в том, что именно он спровоцировал беспорядки.

 

Теги: Хуан Гуаидо, Венесуэла, запрет
Материалы по теме
Европарламент выступил за новые санкции против Венесуэлы
Политика
Reuters узнал о тотальном запрете США на нефтяные сделки с Венесуэлой
Политика
Кремль ответил на требование Трампа убраться из Венесуэлы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter