Гуаидо отказался подчиниться запрету занимать госпосты в течение 15 лет

Спикер нацассамблеи Хуана Гуаидо, объявивший себя временным президентом Венесуэлы, ​назвал незаконным решение венесуэльских властей запретить ему занимать государственные посты в течение 15 лет. Об этом сообщает местное издание El Nacional.

«Так называемого Генерального контрольного управления не существует, как не существует и должности его главы, ничего из этого не существует. Только законно избранная Национальная ассамблея является единственной властью, которая может назначить контролера», — сказал Гуаидо.

Ранее руководитель контрольного управления страны Элвис Аморос заявил, что лидеру оппозиции Хуану Гуаидо запрещено занимать государственные должности в течение ближайших 15 лет.

Гуаидо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы 23 января, выступив против признания результатов парламентских выборов в стране, состоявшихся в мае 2018 года. ЦИК страны отдала победу Мадуро с результатом 68% при явке 46%. Венесуэльская оппозиция результаты выборов признать отказалась, так же поступили США и некоторые другие страны.

Гуаидо признали президентом Венесуэлы США, а также ряд стран Европейского союза и большая часть государств Южной Америки. В поддержку Мадуро выступили Россия, Куба, Турция, Боливия, Китай, Никарагуа, Сальвадор и Иран.

30 января Верховный суд Венесуэлы запретил Гуаидо выезжать за границу. Помимо этого, были заморожены все его банковские счета. Объяснением такому решению стало расследование в отношении Гуаидо, которое инициировала генеральная прокуратура страны. Поводом стали акции протеста в стране и случаи применения насилия. В генпрокуратуре подозревают Гуаидо в том, что именно он спровоцировал беспорядки.



