Полиция начала проверку данных об избиении посетителей МДМ охранниками

Адвокат Александр Зорин рассказал РБК, что обратился в полицию после инцидента в театре МДМ, расположенном в торгово-развлекательном комплексе «Московский дворец молодежи». Там, по его словам, охранники театра вытащили его вместе с другом из зала и избили.

«Я был с товарищем в театре, и кому-то из зрителей не понравился его громкий смех. Он [один из зрителей] сказал, что у него есть знакомый охранник, и «у нас будут проблемы», — сообщил адвокат.

Он отметил, что после этого пришли охранники и стали вытаскивать его товарища из зала. «Я достал телефон и начал снимать. Как только я вышел за дверь из зала, мне завернули руки, сломали ключицу, тащили через весь МДМ и на улице избили», — рассказал Зорин.

По его словам, затем он обратился в научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В Склифосовского, а также в полицию, куда, как отметил потерпевший, его вызвали на разговор 2 апреля.