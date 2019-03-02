СК начал проверку после избиения детей охранником в московском магазине

Следователи начали проверку информации об избиении ремнем двоих подростков охранником супермаркета в Москве. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Москве.

Отмечается, что, согласно сообщениям СМИ, охранник избил детей ремнем из-за того, что они пытались взять бесплатные рекламные буклеты для макулатуры. «В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что сотрудники ОМВД по Восточному Измайлово проводят проверку по заявлению граждан, согласно которому сотрудник магазина на 15-й Парковой улице «неправомерно применил физическую силу». Там добавили, что заявление подали родители, личности всех участников инцидента установлены.

ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что инцидент произошел в магазине «Пятерочка». РБК направил запрос в пресс-службу Х5 Retail Group.