Адвокат допустил скорое освобождение Кокорина и Мамаева

Форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий могут быть освобождены из-под ареста 3 апреля. Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил адвокат Кокорина-старшего Андрей Ромашов.

Отвечая на вопрос, могут ли их освободить в зале суда уже 3 апреля, он ответил утвердительно. «Вы поймите, предыдущие решения принимались судами, которые не были уполномочены разбираться по существу», — сказал правозащитник, подчеркнув, что суд, который будет рассматривать это дело 3 апреля, наделен «более высокой степенью ответственности за принятие таких решений».

По его словам, шансы на освобождение арестованных под залог или подписку о невыезде «весьма основательные».

Братьев Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого обвиняют в побоях, причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве. По версии следствия, в двух драках, устроенных ими в центре Москвы в октябре 2018 года, пострадали водитель ведущей «Первого канала» Виталий Соловчук, глава департамента Минпромторга Денис Пак и генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.