Роскомнадзор объяснил требование удалить новости про граффити с Путиным

После вступления в силу закона о наказании за оскорбление власти Роскомнадзор проводит со СМИ «профилактическую работу», чтобы прекратить распространение незаконной информации без привлечения изданий к ответственности. Об этом РБК сообщил представитель ведомства.

Таким образом он прокомментировал информацию источника Tjournal о том, Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры (такая процедура описана в законе) потребовал от нескольких изданий в Ярославе удалить новости об оскорбительных граффити про Владимира Путина. По данным издания, прокуратура впервые применила закон о неуважении к власти.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что вырабатывают «эффективные механизмы» для работы со СМИ в этом вопросе и, в частности, фиксируют реакцию изданий на законные требования ведомства.

Позднее представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что его ведомство не имеет отношения к этой истории. Соответственно, информация о том, что прокуратура впервые применила закон о неуважении к власти, не соответствует действительности, отметил он.​