Роскомнадзор объяснил требование удалить новости про граффити с Путиным

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,46 +0,28 EUR Бирж. 73,25 +0,18 Brent 69,18 +0,83% USD Нал. 65,89 64,98 EUR Нал. 73,87 72,79 USD ЦБ 65,47 +0,06 EUR ЦБ 73,32 -0,18 EUR/USD 1,1188 -0,0021 BTC/USD Бирж. 4 811,80 +612,98 IMOEX 2 529,14 +0,31% RTSI 1 217,04 +0,23% DJIA 26 143,27 -0,44% Nasdaq 7 822,91 -0,08%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Walmart $115 (+17,64%) прогноз Jefferies к 19.02.20 Купить
Лента ₽242,05 (+5,61%) прогноз ВТБ Капитал к 22.03.20 Купить
Wells Fargo $54 (+11,43%) прогноз Deutsche Bank к 28.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
Walmart $115 (+17,64%) прогноз Jefferies к 19.02.20 Купить
Лента ₽242,05 (+5,61%) прогноз ВТБ Капитал к 22.03.20 Купить
Wells Fargo $54 (+11,43%) прогноз Deutsche Bank к 28.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 65,47 (+0,06) Quote, 13:17
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 73,32 (-0,18) Quote, 13:17
Покупка биткоина роботами привела к резкому скачку курса Финансы, 18:16 Кабмин назовет виды разрешенных к сокрытию санкционными компаниями данных Финансы, 18:16 Не сошлись с партнером: как перейти от творчества к управлению бизнесом РБК и «Билайн» Бизнес, 17:53 Экспертный совет Криптонит Startup Challenge приступил к оценке стартапов Пресс-релиз, 17:51 Роскомнадзор объяснил требование удалить новости про граффити с Путиным Общество, 17:45 Передышка для власти: как можно использовать улучшение настроения россиян Мнение, 17:45 Сын Федора Конюхова рассказал о последствиях шторма в Южном океане Общество, 17:42 Футболист «Спартака» Зобнин восстановился от перелома руки за две недели Спорт, 17:39 Зеленского и Порошенко оставили без поддержки Политика, 17:37 «Аэрофлот» назвал тарифы на провоз багажа при покупке безбагажного билета Общество, 17:23 Гостиная с внутренним садом: как выглядит стильный дом на Новой Риге Недвижимость, 17:23  Прокуратура в Германии анонсировала результаты экспертизы тела Филевой Общество, 17:22 Осторожно, гештальт закрывается: писательский взгляд на Москву РБК и AFI Development, 17:21 СК возбудил уголовное дело после взрыва в Военно-космической академии Общество, 17:21
Общество ,  
0 
Роскомнадзор объяснил требование удалить новости про граффити с Путиным

После вступления в силу закона о наказании за оскорбление власти Роскомнадзор проводит со СМИ «профилактическую работу», чтобы прекратить распространение незаконной информации без привлечения изданий к ответственности. Об этом РБК сообщил представитель ведомства.

Таким образом он прокомментировал информацию источника Tjournal о том, Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры (такая процедура описана в законе) потребовал от нескольких изданий в Ярославе удалить новости об оскорбительных граффити про Владимира Путина. По данным издания, прокуратура впервые применила закон о неуважении к власти.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что вырабатывают «эффективные механизмы» для работы со СМИ в этом вопросе и, в частности, фиксируют реакцию изданий на законные требования ведомства.

Позднее представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что его ведомство не имеет отношения к этой истории. Соответственно, информация о том, что прокуратура впервые применила закон о неуважении к власти, не соответствует действительности, отметил он.​

Политика
В России вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорблении власти

Законы об ответственности за оскорбление власти в интернете и распространение фейковых новостей вступили в силу 29 марта. В Кремле подчеркивали, что не считают новые правила цензурой.

Теги: Роскомнадзор, граффити, Владимир Путин
Материалы по теме
Путин утвердил штраф до 1,5 млн руб. за распространение фейковых новостей
Технологии и медиа
Матвиенко оценила мемы россиян про законы о фейках и оскорблении власти
Политика
СПЧ попросил Путина отклонить законы о фейках и оскорблении госсимволов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter