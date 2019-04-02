СМИ сообщили о ракетных ударах Израиля по сектору Газа

Силы ВВС Израиля выпустили ракеты по территории сектора Газа, в результате атаки никто не пострадал. Об этом пишет палестинское агентство Maan.

По его информации, как минимум одна ракета была направлена на позицию группы молодых людей, которые запускали​ в сторону Израиля зажигательные воздушные шары. Еще один израильский самолет выпустил ракету по пустырю, пишет Maan.

Сектора Газа и Израиль регулярно обмениваются воздушными ударами, войска еврейского государства в том числе отвечают на запуски из сектора Газа воздушных шаров со взрывчаткой.

Из-за этого, в частности, организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019», который пройдет в Тель-Авиве в середине мая, признали угрозу ракетной атаки из сектора Газа во время мероприятия. Они также сообщили, что не разработали конкретный план на случай удара.