Израиль обвинил сектор Газа в ракетном обстреле и ответил танковой атакой

Израиль обвинил сектор Газа в ракетном обстреле и ответил танковой атакой

​Израильские военные зафиксировали запуски пяти ракет по территории Израиля из сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Twitter.

«Пять пусков зафиксированы из сектора Газа по израильской территории», — говорится в сообщении.

При этом о разрушениях или пострадавших израильская сторона не сообщила.

Позднее армия Израиля заявила об ответной атаке по палестинским военным постам. Как сообщили в пресс-службе, позиции ХАМАС в секторе Газа были обстреляны танками.