Singapore Airlines заявила о проблемах с двигателями у Boeing Dreamliner

Авиакомпания Singapore Airlines (SIA) приостановила эксплуатацию двух самолетов Boeing 787-10 Dreamliner из-за проблем с двигателями, пишет The Straits Times со ссылкой на сообщение компании.

Авиаперевозчик указал, что эти самолеты оснащены двигателями Rolls-Royce Trent 1000 TEN, являющимися улучшенной версией Trent 1000, у которых был обнаружен преждевременный износ лопастей. Источники издания сообщили, что такая же проблема была выявлена у новых двигателей. Авиакомпания сообщила газете, что в ходе последних исследований у некоторых двигателей Trent 1000 TEN был также обнаружен преждевременный износ.

«В ожидании замены двигателя два самолета SIA 787-10 были выведены из эксплуатации», — говорится в сообщении.

За последние полгода произошло две авиакатастрофы с самолетами Boeing 737 MAX. 10 марта разбился лайнер Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек. В октябре 2018 года такой же лайнер авиакомпании Lion Air потерпел крушение у берегов Индонезии, погибли 189 человек. После второй авиакатастрофы большинство стран запретили полеты Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве, а Boeing рекомендовала авиаперевозчикам временно приостановить их эксплуатацию. В конце марта компания разработала обновление ПО системы управления полетом MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), из-за неисправности которой могли упасть лайнеры.