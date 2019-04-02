ВКС получили новейший военный транспортник на базе Ил-76

Военно-космические силы России получили первый тяжелый военно-транспортный самолет, созданный на базе Ил-76, — модификацию Ил-76МД-90А, сообщает ТАСС. Торжественная церемония передачи прошла на авиастроительном предприятии «Авиастар-СП» в Ульяновске.

«По сути, это новый самолет. На базе этого самолета создаются самолеты-заправщики, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и обзора [А-100]», — отметил командующий военно-транспортной авиацией ВКС генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

Вице-премьер Юрий Борисов ранее говорил, что до 2030 года ожидается поставка более сотни таких самолетов без учета топливозаправщиков, которые также делают на базе этой модели. До конца 2019 года планируется поставка шести таких самолетов ВКС, в 2020 году — еще семи транспортников, рассказывал Борисов.

Ил-76МД-90А — модернизированная версия самолета Ил-76. Новый самолет получил обновленный пилотажно-навигационный комплекс, систему автоматического управления и комплекс связи. Последняя модификация транспортника также отличается «стеклянной кабиной» пилотов, современными двигателями ПС-90А-76, модифицированным крылом и усиленным шасси. На базе Ил-76МД-90А также создается самолет-заправщик Ил-78М-90А и самолет дальнего радиолокационного дозора А-100.