Племянница Скрипаля обратилась в полицию после нападения

Племянница бывшего российского разведчика Виктория Скрипаль подала заявление в полицию, после того как экс-председатель товарищества собственников жилья (ТСЖ) ударил ее в живот. Об этом она сообщила РБК.

Скрипаль рассказала, что бывший председатель ТСЖ Игорь Черанев напал на нее во время визита комиссии, которая должна была передать полномочия новому председателю. По ее словам, конфликт с членом ТСЖ длится более года и начался после инцидента в британском Солсбери.

«Его сняли с должности председателя ТСЖ 25 марта. Пришла комиссия, которая должна снять его с должности. Он отказался. Слово за слово, он решил напасть на моего мужа. Я полезла их разнимать, но он продолжал нападать, сломал моему мужу палец, а меня пнул ногой в живот, это был целенаправленный удар», — сказала она.

Накануне «Московский комсомолец» написал, что в Ярославле один из сотрудников товарищества напал на Викторию Скрипаль. Издание отмечало, что конфликт сопровождался оскорблениями в адрес ее дяди, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Адвокат Юлия Вербицкая сообщала МК, что защита планирует подать заявление об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (ст. 112 УК РФ).