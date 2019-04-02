Племянница Скрипаля обратилась в полицию после нападения

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,46 +0,29 EUR Бирж. 73,34 +0,27 Brent 69,31 +1,02% USD Нал. 65,89 65,06 EUR Нал. 73,82 72,91 USD ЦБ 65,47 +0,06 EUR ЦБ 73,32 -0,18 EUR/USD 1,1201 -0,0008 BTC/USD Бирж. 4 835,00 +636,18 IMOEX 2 529,94 +0,34% RTSI 1 217,62 +0,27% DJIA 26 258,42 +1,27% Nasdaq 7 828,91 +1,29%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Лента ₽242,05 (+6,44%) прогноз ВТБ Капитал к 22.03.20 Купить
Wells Fargo $54 (+11,43%) прогноз Deutsche Bank к 28.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Лента ₽242,05 (+6,44%) прогноз ВТБ Капитал к 22.03.20 Купить
Wells Fargo $54 (+11,43%) прогноз Deutsche Bank к 28.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 65,47 (+0,06) Quote, 13:17
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 73,32 (-0,18) Quote, 13:17
Тимошенко отказалась поддерживать Зеленского или Порошенко Политика, 13:37 ЦИК Украины подсчитала 99% протоколов с президентских выборов Политика, 13:36 Как устроен уличный бизнес на «колесах»: все про фудтраки и автолавки РБК и ГАЗ, 13:29 Путин уволил близкого к семье Арашуковых прокурора Карачаево-Черкесии Политика, 13:28 Госдума поддержала идею разрешить людям с ВИЧ усыновлять детей Общество, 13:26 Весельная лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане Общество, 13:18 Aurus представил болид для гонок на выносливость Авто, 13:16 Сколько зарабатывают на блокчейне и без криптовалют Крипто, 13:14 Племянница Скрипаля обратилась в полицию после нападения Общество, 13:09 10 упражнений для улучшения зрения Спецпроект РБК PINK, 13:08 В Петербурге нашли мертвым ирландца-финдиректора девелоперской компании Общество, 13:07 Божена Рынска сообщила о смене фамилии на Малашенко Общество, 13:03 Тимошенко отказалась оспаривать в суде результаты первого тура выборов Политика, 13:00 Член СПЧ Екатерина Винокурова начнет работать на телеканале RT Политика, 13:00
Общество ,   Сделано для агрегаторов 
0 
Племянница Скрипаля обратилась в полицию после нападения

Племянница бывшего российского разведчика Виктория Скрипаль подала заявление в полицию, после того как экс-председатель товарищества собственников жилья (ТСЖ) ударил ее в живот. Об этом она сообщила РБК.

Скрипаль рассказала, что бывший председатель ТСЖ Игорь Черанев напал на нее во время визита комиссии, которая должна была передать полномочия новому председателю. По ее словам, конфликт с членом ТСЖ длится более года и начался после инцидента в британском Солсбери.

«Его сняли с должности председателя ТСЖ 25 марта. Пришла комиссия, которая должна снять его с должности. Он отказался. Слово за слово, он решил напасть на моего мужа. Я полезла их разнимать, но он продолжал нападать, сломал моему мужу палец, а меня пнул ногой в живот, это был целенаправленный удар», — сказала она.

Общество
Племянница Скрипаля усомнилась в контактах родственников с близкими

Накануне «Московский комсомолец» написал, что в Ярославле один из сотрудников товарищества напал на Викторию Скрипаль. Издание отмечало, что конфликт сопровождался оскорблениями в адрес ее дяди, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Адвокат Юлия Вербицкая сообщала МК, что защита планирует подать заявление об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (ст. 112 УК РФ).

Яндекс. Директ

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери в марте 2018 года. Лондон считает, что к этому причастна Россия. Москва отвергает все обвинения.

Теги: Сергей Скрипаль, Ярославль, заявление, ТСЖ
Материалы по теме
Родственники Скрипаля заявили о просьбе признать его пропавшим без вести
Общество
Племянница Скрипаля потребует признать его дочь без вести пропавшей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter