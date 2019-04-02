Тимошенко победила на участке для голосования в своей бывшей колонии

Тимошенко победила на участке для голосования в своей бывшей колонии

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко получила поддержку 40% избирателей на спецучастке №631375, следует из данных ЦИК. Там расположена колония, где политик отбывала наказание, отмечает «Интерфакс-Украина».

В Качановской исправительной колонии проголосовали 271 человек, из них 110 (40,5%) поддержали Тимошенко, 68 (25%) — актера Владимира Зеленского и еще 20 (7,3%) — действующего президента Петра Порошенко.

Выборы президента Украины прошли 31 марта, в первом туре победителя определить не удалось, во второй вышли Зеленский и Порошенко. После подсчета 98,63% протоколов они набрали 30,23% и 15,91% голосов соответственно. Тимошенко занимает третье место с 13,39%.