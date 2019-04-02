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Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
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Выборы на Украине ,  
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МВД Украины оставило госохрану Зеленскому и Тимошенко

Национальная полиция до подсчета 100% бюллетеней оставила государственную охрану кандидатам в президенты Украины Владимиру Зеленскому и Юлии Тимошенко, при этом сняв охрану с семи других кандидатов. Об этом «Украинским новостям» заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Да (сняли охрану со всех), кроме Тимошенко и Зеленского. До конца подсчета. Видимо, останется только у Зеленского», — заявил он.

При этом Аваков не уточнил, с каких кандидатов была снята охрана.

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Меж двух «марионеток»: от чего зависит окончательный выбор Украины

Выборы президента на Украине прошли 31 марта. В них приняли участие 39 кандидатов, однако ни одному из них не удалось набрать больше 50% голосов. Таким образом ЦИК Украины объявила второй тур, который должен состояться 21 апреля.

После обработки 97,25% бюллетеней, лидирует актер Владимир Зеленский, набравший 30,23% голосов. Вслед за ним идет действующий президент страны Петр Порошенко с 15,92%, на третьем месте находится лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (13,40%).

Теги: выборы президента, Арсен Аваков, охрана, Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко ..., Петр Порошенко
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