МВД Украины оставило госохрану Зеленскому и Тимошенко

Национальная полиция до подсчета 100% бюллетеней оставила государственную охрану кандидатам в президенты Украины Владимиру Зеленскому и Юлии Тимошенко, при этом сняв охрану с семи других кандидатов. Об этом «Украинским новостям» заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Да (сняли охрану со всех), кроме Тимошенко и Зеленского. До конца подсчета. Видимо, останется только у Зеленского», — заявил он.

При этом Аваков не уточнил, с каких кандидатов была снята охрана.

Выборы президента на Украине прошли 31 марта. В них приняли участие 39 кандидатов, однако ни одному из них не удалось набрать больше 50% голосов. Таким образом ЦИК Украины объявила второй тур, который должен состояться 21 апреля.