Мосгорсуд продлил арест фигурантам «дела «Нового величия» до июня

Мосгорсуд продлил до июня арест фигурантам дела движения «Новое величие». Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

«В Мосгорсуде продлен срок содержания под стражей до 13 июня 2019 года в отношении Костыленкова, Крюкова, Карамзина, Полетаева. А домашний арест до 13 июня 2019 года в отношении Дубовик, Павликовой, Рощина, Гаврилова», — сказала она.

Всего в «деле «Нового величия» десять фигурантов. Их задержали в марте прошлого года и обвинили в создании экстремистского сообщества. Следствие считает, что активисты хотели совершить преступления по мотивам ненависти к действующей российской власти. Сторона защиты утверждает, что «Новое величие» было создано по инициативе оперативника центра «Э» МВД и двух его агентов. После общественной кампании и митинга в Москве суд изменил меру пресечения фигурантам дела Анне Павликовой, которая тогда была несовершеннолетней, и Марии Дубовик, отправив их под домашний арест. 6 марта суд приговорил одного из фигурантов дела, Рустама Рутсамова, к полутора годам лишения свободы.