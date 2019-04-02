Путин и Нетаньяху проведут переговоры в Москве

Президент Владимир Путин проведет встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в четверг, 4 апреля.​ Об этом сообщает газета Haaretz со ссылкой на офис премьер-министра.

О том, что Нетаньяху совершит уже свой второй с начала года визит в Москву, стало известно после телефонного разговора лидеров двух стран, который состоялся 1 апреля. Как уточняли в Кремле, в ходе переговоров лидеры обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке.

Эта поездка Нетаньяху произойдет за несколько дней до парламентских выборов в Израиле. Премьер по их итогам рассчитывает сохранить за собой пост главы правительства.​

В начале марта Нетаньяху объявил о достигнутой договоренности с Путиным создать совестную комиссию по выводу иностранных военных формирований из Сирии. Израиль в ходе этих переговоров настаивал на необходимости вывести из Сирии иранских военных и бойцов ливанской «Хезболлы», которые воевали на стороне президента Башара Асада.