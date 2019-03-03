Нетаньяху заявил о соглашении с Путиным по иностранным войскам в Сирии

Нетаньяху заявил о соглашении с Путиным по иностранным войскам в Сирии

Израиль и Россия будут тесно сотрудничать в вопросе о выводе иностранных формирований из Сирии, сообщил Биньямин Нетаньяху. Тель-Авив ранее настаивал об уходе из страны иранских военных советников и отрядов ливанской «Хезболлах»

Биньямин Нетаньяху (Фото: Ronen Zvulun / AP)

Выступая перед членами своего кабинета, глава израильского правительства рассказал о результатах переговоров с президентом России Владимиром Путиным в начале недели, сообщает агентство Bloomberg. По его словам, стороны договорились о создании совместной комиссии, которая будет обсуждать вывод из Сирии всех иностранных военных формирований, участвовавших в гражданской войне.

Нетаньяху также отметил, что Россия и Израиль договорились продолжить координацию действий своих военных.

Ранее в Израиле неоднократно заявляли о том, что считают угрозой для своей безопасности нахождение в Сирии иранских военнослужащих и бойцов «Хезболлах», воевавших на стороне президента Башара Асада. Израильские военные не раз наносили удары по позициям ливанской группировки на территории Сирии. Нетаньяху в воскресенье заявил, что заверил Путина в том, что эти удары будут продолжаться.

28 февраля итоги переговоров с Нетаньяху подводил и Путин. По его словам, рабочая группа должна заниматься окончательной нормализацией ситуации в Сирии уже после уничтожения последних очагов терроризма, сообщало агентство «РИА Новости». Глава российского государства отметил, что «связано это, в том числе, и с выводом всех вооруженных сил с территории Сирийской Арабской Республики, и с воссозданием в полном объеме сирийской государственности с сохранением ее территориальной целостности». «Мы всегда об этом говорили, это полностью соответствует российской позиции», - сказал Путин.

Переговоры между Нетаньяху и Путиным в начале недели были первыми поле того, как израильской ракетой был сбит российский самолет, находившийся в небе в районе аэродрома в сирийской провинции Латакия.