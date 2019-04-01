Путин и Нетаньяху обсудили военные контакты и ситуацию на Ближнем Востоке

Путин и Нетаньяху обсудили военные контакты и ситуацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону военное сотрудничество. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая контакты по военной линии, а также ситуация в Ближневосточном регионе», — говорится в сообщении.

В начале марта Нетаньяху заявил, что договорился с Путиным о создании совместной комиссии по выводу из Сирии участвовавших в гражданской войне иностранных военных формирований. Он отмечал, что Россия и Израиль также условились продолжить координировать действия своих военных.

В конце марта газета The Times of Israel узнала у высокопоставленного чиновника, что Нетаньяху представил Путину, а также американскому президенту Дональду Трампу свой план сирийского урегулирования. По данным источника издания, план предполагает уход Ирана из Сирии.