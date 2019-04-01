Прокурор попросил суд продлить домашний арест Кириллу Серебренникову

Прокурор попросил продлить срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому по делу «Седьмой студии», до 3 июля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мещанского суда Москвы.

Прокурор также попросил продлить арест другим фигурантам — бывшей главе департамента господдержки искусства Минкультуры Софье Апфельбаум и экс-директору «Седьмой студии» Юрию Итину.

Серебренникова отправили под домашний арест в рамках расследования дела продюсерской компании «Седьмая студия», которую он возглавлял. По версии обвинения, в 2011–2014 годах фигуранты дела похитили 133 млн руб., выделенные Минкультуры на развитие проекта «Платформа». Фигурантами дела также являются бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, бывший главный бухгалтер Нина Масляева и бывший продюсер Екатерина Воронова.

В ноябре 2018 года Серебренников и другие обвиняемые отказались признать вину в мошенничестве. Режиссер назвал обвинение абсурдным. Масляева признала вину в хищении средств и дала показания на бывших коллег. Ее дело выделили в отдельное производство.