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Delta Air Lines $70 (+36,75%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
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Отказавшийся идти на пятый срок президент Алжира назначил нового премьера

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика, который накануне отказался переизбираться на эту должность, назначил нового премьер-министра страны. Об этом сообщает Algeria Press Service.

Им стал занимавший пост министра внутренних дел Нуреддин Бедуи. Бутефлик поручил ему сформировать новое правительство, которое до этого возглавлял Ахмед Уяхья, подавший прошение об отставке.

Должность вице-премьера, а также пост министра иностранных дел Алжира занял Рамтан Ламамра, отмечает агентство.

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