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Президент Алжира отказался идти на пятый срок на фоне протестов
Абдельазиз Бутефлика также объявил об отставке правительства и вновь пообещал разработать новую Конституцию. До этого президент уже обещал не переизбираться, но речь шла не о ближайших выборах, а о следующих за ними
Абдельазиз Бутефлика (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика, занимающий высшую должность в стране с 1999 года, в обращении к нации объявил, что не будет участвовать в планировавшихся 18 апреля выборах (политик в случае победы переизбрался бы уже на пятый срок). Текст обращения опубликовала ежедневная газета El Khabar.

Бутефлика также объявил о переносе президентских выборов и об отставке правительства.

В своем обращении президент пишет о массовых акциях протеста в стране. «Я понимаю, что подвигло массы граждан выбрать такой способ выражения своего мнения», — отмечает президент страны.

Бутефлика, ссылаясь на состояние своего здоровья и на свой возраст, пишет, что ему осталось выполнить только «последний долг» перед населением страны: «заложить основы новой республики, которая станет основой для нового алжирского режима». Перенос выборов он объясняет необходимостью обеспечить «спокойствие и общественную безопасность».

Для разработки и реализации необходимых стране реформ президент Алжира обещает созвать национальную конференцию. Во время нее разработают проект новой Конституции страны, который потом будет вынесен на референдум. Новые президентские выборы пройдут только после этого. Разработка новой Конституции должна завершиться в 2019 году.

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Бутефлике 82 года. Он объявил о своих планах идти на новые выборы 10 февраля, официально его кандидатура была утверждена 3 марта. Это спровоцировало протесты, в которых приняли участие сотни тысяч человек. Митинги также прошли во Франции (Алжир — ее бывшая колония).

Неделю назад президент страны выступил с обращением, в котором объяснил свое решение желанием «миллионов граждан» поддержать его. В том обращении он пообещал не избираться на шестой срок (то есть не идти на выборы в 2024 году) и допускал разработку новой Конституции.

Алжир — крупный импортер российского оружия, среди стран африканского континента он уступает по объему экспорта только Египту ($4,6 млрд против $6,2 млрд). Также страна закупает у России черные металлы, транспорт и оборудование.
Автор: Андрей Гатинский
Теги: Алжир, президентские выборы
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